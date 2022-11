Punis par la NBA, les Sixers se font sucrer deux picks 2023 et 2024

Après enquête, les Sixers ont été pénalisé par la ligue pour avoir discuté trop tôt avec PJ Tucker et Danuel House. C'est ballot.

La NBA ne rigole pas avec les équipes qui se sont attraper par la patrouille en train de discuter avec des joueurs avant l'ouverture de la free agency. Absolument tout le monde le fait, c'est évident, mais certains sont plus discrets que d'autres. Les Sixers viennent d'être sanctionnés par la ligue pour avoir contacté deux de leurs recrues de l'intersaison un peu trop tôt : PJ Tucker et Danuel House.

La peine n'est pas anodine, puisque Philadelphie et son General Manager Daryl Morey ont vu leurs picks du 2e tour pour les Drafts 2023 et 2024 purement et simplement annulés. Il n'y aura donc que 58 joueurs - ou moins si d'autres se font prendre la main dans le sac - sélectionnés lors des deux prochaines cuvées.

Même s'il ne s'agit que de deuxièmes tours, les picks restent des atouts importants en NBA, notamment pour boucler certaines transactions ou compléter son effectif lorsque l'on a une équipe de scouts capable de dénicher des pépites que d'autres ont laissé passer. Ce n'est pas si souvent le cas avec les Sixers...

On espère en tout cas pour la franchise de Pennsylvanie que PJ Tucker et Danuel House feront de bonnes saisons et qu'ils valaient le coup de se prendre cette punition.

