Les résultats de la nuit

Kings @ Hornets : 115-108

Sixers @ Wizards : 118-111

Pacers @ Nets : 109-116

Hawks @ Raptors : 109-139

Pistons @ Bucks : 108-110

Grizzlies @ Jazz : 105-121

Rockets @ Clippers : 93-95

---

- On s'inquiétait un peu pour Paul George et les Clippers hier, en parlant de son début de saison compliqué. Cette nuit, "PG13" a enlevé toute la rouille et le stress qui lui collaient à la peau depuis la reprise. L'ailier de L.A. a non seulement fait un match monstrueux contre Houston (35 points, 9 rebonds, 8 passes, 6 interceptions et 2 contres), mais il a aussi sauvé la peau de son équipe avec le panier de la gagne. A 6 secondes de la fin, Paul George a pris ses responsabilités pour doucher les Rockets.

Quel game winner de bonhomme de Paul George. Et quel match aussi : 35 points, 9 rebonds, 8 passes, 6 interceptions, 2 blocks et les Clippers évitent de plonger dans une mauvaise passe. Patron. pic.twitter.com/6gV7q99GVs — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) November 1, 2022

Derrière, il faut saluer le très bon travail défensif de Nicolas Batum sur la dernière possession du match, qui aurait pu mal tourner. Les Clippers ne sont toujours pas rassurants et vont encore devoir se passer de Kawhi Leonard pour les prochains matches, mais ils ont au moins stoppé la spirale de défaites dans laquelle ils étaient englués.

Utah et Lauri Legend, la belle histoire continue

- Le Jazz continue de faire la nique aux puissants et à l'idée selon laquelle ce groupe a simplement été monté pour finir dans les bas fonds du classement NBA. Cette fois, c'est Memphis qui a chuté sur le parquet d'Utah, malgré le retour de maladie de Ja Morant (37 pts). Si ce dernier est sur un début de saison de calibre MVP, que dire de ce qu'est en train de faire Lauri Markkanen, que l'on va bientôt devoir surnommer "Lauri Legend" s'il continue sur ce tempo ?

Sans complexe, le Finlandais a mené sa nouvelle équipe vers le succès avec un impact délirant : 31 points, 11 rebonds, 4 contres et 2 passes. L'ancien joueur des Bulls semble même avoir passé un cap en termes de protection du cercle, en plus de la furia offensive déjà aperçue à l'EuroBasket il y a quelques semaines.

Lauri Markkanen reaches for the hostile rejection on Dillon Brooks 😨pic.twitter.com/D5xA1ghZ3x — Jazz Nation (@JazzNationCP) November 1, 2022

Utah est à 6-2, gentiment calé derrière la paire Phoenix-Portland, avec le statut d'équipe la plus agréable à voir jouer tant cette escouade qui n'avait pas vocation à performer est en train d'écrire une belle histoire.

Steve Nash s'exprime sur la nouvelle polémique autour de Kyrie Irving

- Vous voulez un autre nom pour une "way too early" discussion sur le MVP en NBA ? Essayez donc Pascal Siakam. Le Camerounais fait un début de saison phénoménal avec les Raptors et a de nouveau été superbe pour éviscérer les Raptors cette nuit. "Spicy-P" a encore été partout et a apporté 31 points, 12 rebonds et 6 passes pour permettre à son équipe de passer une soirée très tranquille.

Scottie Barnes (21-8-7) et Gary Trent Jr (21 pts) ont également été tranchants. Bien plus, en tout cas, que Trae Young, qui a vécu un match très compliqué avec un triple-double, évidemment non-homologué, points (14), passes (10) et... pertes de balle (10), à 3/13.

- Les Nets ont gagné leur deuxième match de la saison - youhou - après avoir disposé des Pacers à domicile. Kevin Durant (36 pts) a été le grand bonhomme de la soirée, puisqu'en plus d'avoir porté Brooklyn sur ses épaules, "KD" est devenu le 19e marqueur all-time en NBA en dépassant Vince Carter avec 25 754 points désormais.

Mal entrés dans le match, les Pacers se sont accrochés grâce aux 30 points de Chris Duarte et au shooting de Buddy Hield (22 pts). La paire Mathurin-Haliburton (27 pts à eux deux) a été plutôt bien contenue par les Nets.

Le grand méchant Jrue a frappé

- Les Pistons ont failli réussir à battre les deux derniers champions coup sur coup en 24 heures. Sans le shoot à 3 points de Jrue Holiday à 45 secondes de la fin, les Bucks ne seraient sans doute plus invaincus. Le meneur, auteur de 25 points, 10 passes et 7 rebonds, a tiré Milwaukee d'un mauvais pas et permis à son équipe d'être la seule toujours invaincue en NBA.

JRUE CLUTCH TRIPLE 👌 pic.twitter.com/UovXHjeyh8 — NBA TV (@NBATV) November 1, 2022

Giannis Antetokounmpo (31 pts) et Brook Lopez (24 pts) ont aidé les Bucks à répondre au défi imposé par des Pistons très intéressants dans ce début de saison, notamment grâce à Cade Cunningham (27 pts) et Bojan Bogdanovic (23 pts).

Killian Hayes a joué 17 minutes en sortie de banc. Malheureusement, le meneur français n'a de nouveau pas fait mouche (0/4), mais a apporté 3 rebonds et 4 passes, pour un différentiel de +7 lorsqu'il était en jeu.

- Les Kings enchainent après un démarrage raté. Sacramento a de nouveau gagné, cette fois à Charlotte, en s'appuyant sur l'adresse de Kevin Huerter (26 pts) et l'impact all-around de Davion Mitchell (23 pts), auteur de shoots précieux dans le money time. Les Californiens étaient menés de 15 points à la mi-temps et ont perdu De'Aaron Fox sur blessure en cours de route après un coup reçu au genou. La soirée avait donc mal commencé, mais les joueurs de Mike Brown ont trouvé les ressources mentales pour réussir un joli coup.

Théo Maledon a joué 11 minute en sortie de banc pour Charlotte, avec 2 points, 3 passes, 1 interception et 1 contre à la clé.

No Embiid, no problem

- Depuis que l'on s'est alarmés de leur début de saison, les Sixers vont un peu mieux et sont revenus à l'équilibre (4-4). Philadelphie n'a pas trop pâti de l'absence de Joel Embiid, malade, et est allé s'imposer à Washington. James Harden a piloté les débats et s'est permis de battre son record de passes décisives sur un match en NBA (23 points, 17 passes), avec l'aide de Tyrese Maxey (28 pts) et du très adroit George Niang (4/4 à 3 pts).

Le choix de Wes Unseld de remodeler son cinq, avec l'intégration d'Anthony Gill au détriment de Deni Avdija, ne s'est pas avéré pertinent.