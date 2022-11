Steve Nash s’exprime sur la nouvelle polémique autour de Kyrie Irving

Au cœur d’une nouvelle polémique après avoir posté jeudi dernier un lien renvoyant vers un film aux idées jugées antisémites, Kyrie Irving a finalement supprimé le contenu de ses réseaux sociaux dimanche. Et voilà que Steve Nash se retrouve avec une nouvelle affaire extra-sportive à gérer. Le coach, qui essaye de sortir son équipe d’une situation déjà délicate sur le terrain (2 victoires en 7 matches) a sorti des énormes pincettes pour commenter cet énième incident impliquant son meneur All-Star.

« J’espère juste que l’on traversera cette épreuve tous ensemble. C’est toujours une opportunité de grandir et de comprendre de nouvelles perspectives. Je pense que l’organisation veut montrer qu’il est possible de régler ça en communiquant pour que l’on soit tous dans une meilleure position, que l’on soit tous plus compréhensifs et plus empathiques envers chaque parties impliquées dans ce débat et cette situation. »