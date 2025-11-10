À trop parler, le karma finit toujours par répondre. Nic Claxton s’en souvient sans doute ce matin : lui qui se vantait de n’avoir jamais perdu contre les Knicks est désormais à… 0 sur 10

En janvier 2023, il y a presque trois ans, Nic Claxton, alors jeune intérieur prometteur des Brooklyn Nets, avait lâché une petite phrase pleine de confiance en conférence de presse : « Personnellement, je n’ai jamais perdu contre les Knicks depuis que je suis dans la ligue, je crois, donc c’est toujours fun de jouer contre eux ».

À l’époque, les Nets étaient sur une période plutôt favorable en ce qui concerne la rivalité entre franchises new-yorkaises, et Claxton pouvait se permettre de sourire. Sauf qu'en NBA, les temps changent.

Depuis cette déclaration, le karma s’est invité dans l’histoire : après la lourde défaite (134-98) des Nets la nuit dernière, Nic Claxton affiche un bilan de 0 victoire et 10 défaites contre les Knicks depuis cette petite phrase taquine. Dix revers de suite face au voisin honni, loin de l'invincibilité qu'il mettait en avant trois ans plus tôt..

Entre-temps, les équilibres se sont inversés. Les Knicks ont trouvé une vraie identité, portée par Jalen Brunson, et une défense solide, pendant que les Nets ont glissé dans une période de reconstruction post-Durant-Irving. Claxton, lui, reste un joueur fiable et respecté, mais son petit trashtalk prend aujourd’hui un goût amer.

Moralité : en NBA, mieux vaut tourner sept fois sa langue avant de défier le karma. Surtout à New York, où la mémoire des fans est rarement courte...

