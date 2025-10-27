Les Los Angeles Lakers avaient besoin d’un héros. Privés de Luka Doncic (entorse du doigt et contusion à la jambe) et de LeBron James (sciatique), les Californiens ont pu compter sur Austin Reaves, auteur d’un match monumental : 51 points, 11 rebonds, 9 passes et 2 interceptions dans la victoire 127-120 contre les Sacramento Kings. […]

Les Los Angeles Lakers avaient besoin d’un héros. Privés de Luka Doncic (entorse du doigt et contusion à la jambe) et de LeBron James (sciatique), les Californiens ont pu compter sur Austin Reaves, auteur d’un match monumental : 51 points, 11 rebonds, 9 passes et 2 interceptions dans la victoire 127-120 contre les Sacramento Kings.

Un défi lancé par Doncic avant le match

Dans la conférence d’après-match, Reaves a révélé qu’il avait reçu un message de Doncic avant la rencontre.

« Je ne vais pas mentir, je suis allé sur la ligne de lancers et je me suis dit ‘merde, j’ai intérêt à pas le rater’ », a-t-il raconté. « Luka et moi, notre relation, c’est surtout du trash talk. Vers la fin de la conversation, il m’a dit : ‘Je veux 60 ce soir.’»

Austin Reaves: "I ain't gonna lie I went to the free throw line and I'm like shit I better not miss (the free throw). Me and (Luka) our whole relationship is just talking trash back and forth. Towards the end of the conversation he was like I need 60 tonight and I was like… pic.twitter.com/zu1RnXiuUH — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) October 27, 2025

Le meneur slovène, resté sur un match à 49 points avant sa blessure, avait donc mis la barre très haut. Reaves n’a pas atteint les 60, mais ses 51 unités ont suffi à marquer la soirée. Et à offrir la victoire aux Lakers.

Le message de Luka après le show

Ils ont également suffi à rendre heureux le Slovène, même si la barre des 60 n'a pas été atteinte. Resté sur la touche, Doncic n’a pas manqué de féliciter son coéquipier. Sur Instagram, il a publié une simple story, taguant Reaves avec un mot : “GOAT”.

Luka Doncic just called Austin Reaves the GOAT on IG 😭🐐 pic.twitter.com/Eq4RDtIg02 — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 27, 2025

Un hommage amusé mais sincère de la part du triple MVP, qui voit en Reaves un partenaire de jeu capable de briller quand l’équipe en a besoin.

Aux côtés de Reaves, Deandre Ayton (22 points) et Rui Hachimura (18) ont également contribué à la victoire, tandis que Zach LaVine (31 points) et DeMar DeRozan (21) ont porté Sacramento sans succès.

En attendant les retours de James et Doncic, Austin Reaves va devoir continuer de s’imposer comme la nouvelle locomotive des Lakers.