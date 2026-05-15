🎙️ Quelle équipe des Lakers construire autour de Luka Doncic ?

Comme chaque semaine, Shaï et Théo tentent de répondre à vos questions sur la NBA et le basket à travers le globe. Cette semaine, on parle de la reconstruction des Lakers autour de Luka Doncic, des implications de la confrontation entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama, du leadership de Nikola Jokic et même de bizutage en NBA.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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