Comme chaque semaine, Antoine, Shaï et Théo tentent de répondre à vos questions sur la NBA et le basket à travers le globe. Cette semaine, on parle notamment du niveau des playoffs NBA 2026, des qualités de scoreur de LeBron James, de l'avenir des Nuggets et de Rudy Gobert.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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