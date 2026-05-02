Comme chaque semaine, Antoine, Shaï et Théo tentent de répondre à vos questions sur la NBA et le basket à travers le globe. Cette semaine, on parle notamment de l'état de forme de Nikola Jokic, l'omniprésence de Victor Wembanyama, de la disparition de Jalen Duren et même de l'âne Trotro !

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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