Quentin Grimes vide son sac sur sa frustration chez les Knicks

Frustré par son rôle limité chez les New York Knicks, l'arrière Quentin Grimes n'a pas hésité à prendre la parole pour lâcher ses vérités.

On ne le découvre pas en 2023, le système Tom Thibodeau peut régulièrement user les joueurs. Avec une méthode très stricte, le coach des New York Knicks n'hésite pas à aller au bout de ses idées. Et Quentin Grimes commence à ressentir une grande frustration...

Pourtant, l'arrière conserve un temps de jeu correct cette saison avec 23 minutes en moyenne. Problème, il dispose d'un rôle très réduit. Notamment sur le plan offensif. Privé du ballon sur de longues séquences, le jeune homme de 23 ans a ensuite du mal à trouver son rythme.

Et auprès du NY Post, il a donc exprimé sa frustration.

"C'est difficile quand vous passez tout le premier quart-temps sans toucher le ballon, tout le deuxième quart-temps sans toucher le ballon, et qu'ensuite vous avez un tir et que vous devez le mettre. C'est donc difficile d'aller sur le terrain et de rester dans le coin pendant tout le match.

Mais aussi de réussir un tir quand on a une ou deux tentatives par match. C'est comme ça... J'ai l'impression que si je ne réussis pas mon tir, je sors. Donc chaque tir que je fais pèse probablement 100 kilos si je ne le réussis pas.

Et notre défense n'était pas à la hauteur, donc je savais que je n'allais pas revenir", a pesté Quentin Grimes après la gifle contre les Milwaukee Bucks (122-146).

Trouver le rythme sans être impliqué, une mission extrêmement difficile. Surtout avec la pression liée aux Knicks. Reste désormais à savoir comment Tom Thibodeau va accueillir la sortie de Quentin Grimes.

