Qui est chaud pour un Lakers-Warriors au play-in ? La réponse de Stephen Curry en dit long

LeBron James vs Stephen Curry d'entrée au play-in tournament ? On signe tout de suite ! Stephen Curry a l'air assez chaud aussi...

Si la saison s'arrêtait aujourd'hui, on aurait doit à une affiche assez folle dans le play-in tournament tant décrié par certaines stars anxieuses de passer à la trappe. Un rapide coup d'oeil au classement permet de voir que les Los Angeles Lakers, 7e, et les Golden State Warriors, 8e, seraient obligés d'en découdre d'entrée.

C'est très exactement la possibilité que ce scénario se matérialise qui a rendu LeBron James si tendu ces derniers jours... Le King et les siens espèrent probablement qu'au cas où Portland, 6e, s'avérerait impossible à rattraper sur les derniers matches (les Blazers pètent la forme), ce soit Memphis qui décroche le 8e spot. Les Grizzlies ont renoué avec la victoire contre Toronto samedi, mais ne sont pas dans une aussi bonne dynamique que les Warriors.

Emmenés par un Stephen Curry incandescent (49 points en... 29 minutes), les Dubs ont conservé cette fameuse 8e place qui les autoriserait à défier le 7e et, éventuellement, à disputer un tour de rattrapage contre le vainqueur de l'affiche entre le 9e et le 10e en cas de défaite.

Au sortir du match contre OKC, un journaliste a demandé à Stephen Curry si la NBA se réjouirait d'un Lakers-Warriors en ouverture du play-in tournament. Sa réponse, amusante, se passe de commentaires.

Does Steph Curry think the league would enjoy a Warriors-Lakers 7v8 play-in matchup?

"................." pic.twitter.com/cYngzKG1xX — Anthony Slater (@anthonyVslater) May 9, 2021

Le sourire du Baby-Faced Assassin en dit long. Il se sent évidemment prêt à passer sur le corps (blessé) des Lakers et de LeBron si l'occasion lui est présentée. Golden State reste sur 4 victoires en 5 matches et doit encore affronter Utah, Phoenix, New Orleans et... Memphis, son adversaire le plus direct pour le 8e spot.

On ne va pas se mentir. Quitte à ce que ce play-in tournament entre dans les moeurs, autant qu'on ait le droit tout de suite à du très lourd avec une énième affiche entre LeBron James et Stephen Curry, même si ce n'est pas dans le cadre de Finales NBA...

