Qui est Cheryl Reeve, la meilleure coach du monde ?

En ce début de saison WNBA, les Minnesota Lynx sont les leaders incontestés de la ligue. Si la franchise s'est désormais installée dans la durée comme l'une des meilleures équipes du championnat, ça n'a pas toujours été le cas. Et ce changement de statut, le Lynx le doit en grande partie à Cheryl Reeve.

Après plusieurs années dans le basket universitaire puis en tant qu'assistante coach dans plusieurs franchises WNBA, Cheryl Reeve obtient son premier poste d'entraîneuse principale en 2010 avec Minnesota.

À sa prise de fonction, et avec l'arrivée de joueuses de renom, Reeve transforme la franchise du Lynx. Dès sa deuxième saison, en 2011, elle remporte le premier titre WNBA de l'histoire de la franchise.

Une performance qu'elle reproduira à trois reprises, en 2013, 2015 et 2017. Quatre titres en sept Finales. Un palmarès historique sur lequel peu de monde aurait parié quelques années auparavant.

Grâce à ces trophées, Cheryl Reeve est devenue l'entraîneuse la plus titrée de l'histoire de la franchise. Au-delà des succès collectifs, elle compte également quatre trophées de Coach of the Year en WNBA, preuve de l'ampleur de son héritage.

Avec la volonté de faire grandir la franchise sur le long terme, Reeve a toujours accordé une grande importance au développement de ses joueuses.

Son système de jeu repose sur le collectif et sur une défense rigoureuse, une recette qui porte encore ses fruits aujourd'hui.

Team USA

Après plusieurs années à exceller en WNBA, Cheryl Reeve rejoint en parallèle le staff de Geno Auriemma avec la sélection américaine en 2014, avant de devenir l'assistante de Dawn Staley en 2018. Dans ce rôle, elle remporte deux Coupes du monde et une médaille d'or olympique à Rio.

Après le départ de Dawn Staley en 2020, Cheryl Reeve passe à l'échelon supérieur en devenant sélectionneuse de Team USA. Entre 2021 et 2024, elle ajoute à son palmarès deux Coupes du monde et un titre olympique. Les Jeux olympiques de Paris 2024 constituent sa dernière compétition avant de passer le relais à Kara Lawson.

En résumé, son passage avec la sélection nationale n'a rimé qu'avec le succès.

Au cours de ses 16 années à la tête de Minnesota puis de l'équipe nationale américaine, Cheryl Reeve a côtoyé certains des plus grands noms du basket féminin.

Maya Moore, Lindsay Whalen, Rebekkah Brunson et Sylvia Fowles ont toutes été coachées lors de la dynastie du Lynx et ont depuis été intronisées au Hall of Fame. À Minnesota, c'est désormais Napheesa Collier qui porte l'héritage de la franchise.

Diana Taurasi, Sue Bird, Tina Charles, Seimone Augustus, Breanna Stewart, parmi les joueuses les plus titrées de l'histoire, puis plus récemment Sabrina Ionescu, A'ja Wilson et bien d'autres. Que ce soit comme assistante ou comme entraîneuse principale, Cheryl Reeve a dirigé certaines des plus grandes légendes de son sport, parfois avec des personnalités et des égos compliqués à gérer.

La culture de la gagne

Si la native du Nebraska a su gérer de telles joueuses, c'est grâce à sa vision du basket et du coaching. Souvent comparée à Gregg Popovich, elle est reconnue pour son professionnalisme et sa culture de la gagne. Elle a toujours placé le collectif avant les talents individuels. Pour elle, les meilleures joueuses sont celles qui s'intègrent le mieux au groupe.

Exigeante avec elle-même comme avec ses joueuses, elle a toujours poussé ses stars à mettre leur égo de côté et à se surpasser.

Cheryl Reeve a eu l'habitude de coacher des légendes, ou de futures légendes, sans que cela ne tourne au fiasco. Ce ne sont pas des superteams qu'elle construit, mais des équipes capables de mettre les talents de chacune au service du collectif. Une philosophie qui illustre parfaitement le travail accompli par la technicienne américaine.

Après un creux entre 2018 et 2023, Minnesota a commencé à revenir sur le devant de la scène en 2024. Cette année, le Lynx est l'incontestable leader de la ligue et semble être l'un des favoris au titre. Un nouveau sacre viendrait encore renforcer la place de Cheryl Reeve dans la légende du basket féminin. Et du basket tout court.