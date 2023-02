Pour licencier Nate McMillan à seulement 23 matches de la fin de la saison, les Hawks devaient avoir une idée derrière la tête. Cette idée s’appelle Quin Snyder, qui s’annonce comme le grand favori pour prendre les rênes d’Atlanta.

La franchise a déjà amorcé les négociations avec l’ancien coach du Jazz, d’après Shams Charania de The Athletic. Après une entrevue en visioconférence, ce dernier devrait rapidement rencontrer le front office, qui espère le signer dans les plus brefs délais. L’intérêt entre les deux parties serait mutuel.

Quin Snyder, le deuxième entraîneur le plus victorieux de l’histoire de Utah, est l’un des meilleurs candidats sur le marché. Arrivé à 26 ans dans la ligue en tant qu’assistant des Clippers, le technicien bénéficie de plus de 30 ans d’expérience sur le banc de diverses équipes. Il est d’ailleurs déjà passé par celui d’Atlanta en 2013-2014, avant de prendre son poste au Jazz.

Aucun candidat dans la liste des Hawks ne peut rivaliser avec son CV. Plusieurs d’entre eux n’ont jamais eu de telles responsabilités, ce qui représente un pari plus risqué. Snyder s’impose donc comme le choix de la sécurité.

Qui que soit le prochain coach de l’équipe, l’un de ses principaux défis sera de canaliser le groupe. Trae Young en particulier. Un profil expérimenté et respecté comme celui de Snyder semble ainsi correspondre à leurs besoins. À Utah, avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert, le technicien a toutefois montré ses limites. Le fait de ne jamais avoir réussi à dépasser les demi-finales de conférence après de si belles saisons régulières lui a coûté son poste cet été.

La position d’Atlanta, 8e de l’Est avec un bilan de 29-30, ne leur permet pas de trop hésiter. La situation est urgente et doit être réglée le plus rapidement possible. Joe Prunty, qui assure l’intérim, ne restera probablement pas en place bien longtemps.

