Rajon Rondo déjà sur le départ des Memphis Grizzlies ?

Lundi, les Los Angeles Clippers ont envoyé Rajon Rondo, Patrick Beverley et Daniel Oturu aux Memphis Grizzlies. Depuis, la franchise du Tennessee a déjà coupé les ponts avec Beverley, échangé dans la foulée aux Minnesota Timberwolves.

Et visiblement, Rondo ne va pas s'éterniser non plus à Memphis. Actuellement, les Grizzlies comptent 17 joueurs avec des contrats garantis pour la saison à venir. Avec une limite à 15, deux joueurs vont devoir partir.

D'après les informations du journaliste Drew Hill du Daily Memphian, Rondo et Sam Merrill sont les deux candidats les plus sérieux à un départ. Reste désormais à savoir comment va se dérouler la fin de l'aventure entre les deux parties.

Avec un salaire estimé à 7,5 millions de dollars, le vétéran peut incarner une cible intéressante pour un prétendant au titre. Via un trade ? Il s'agit d'une possibilité. On peut aussi penser que les deux parties peuvent aussi s'accorder sur un buyout.

En tout cas, à 35 ans, Rajon Rondo a probablement l'envie de quitter Memphis. A ce stade de sa carrière, encadrer un jeune groupe n'est sûrement pas sa priorité. Pour ses dernières années en NBA, l'ancien des Boston Celtics vise un nouveau sacre. A lui de trouver la bonne opportunité.

