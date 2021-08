Rajon Rondo, un avenir déjà assuré avec un retour chez un cador ?

La semaine dernière, Rajon Rondo a été envoyé par les Los Angeles Clippers aux Memphis Grizzlies. Mais sans surprise, le meneur n'a pas l'intention de s'éterniser dans le Tennessee. Et un "buyout" semble l'hypothèse la plus probable entre les deux parties.

A 35 ans, l'ancien des Boston Celtics représente un profil intéressant pour un prétendant au titre NBA. En sortie de banc, le natif de Louisville peut rendre de précieux services et apporter son leadership.

Ainsi, de nombreux cadors étaient déjà prêts à bondir sur l'opportunité de le récupérer. Mais d'après les informations de la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, Rondo se retrouve déjà promis à une équipe : les Los Angeles Lakers.

Champion NBA en 2020 avec les Angelenos, il présente donc l'avantage de parfaitement connaître la maison. Derrière Russell Westbrook, le vétéran peut incarner une option pour l'entraîneur californien Frank Vogel.

De plus, il n'y a aucun doute sur son adaptation dans ce groupe puisqu'il dispose de bonnes relations avec LeBron James et Anthony Davis. Pour le boss des Lakers Rob Pelinka, il s'agit clairement d'une nouvelle occasion de renforcer son effectif à un coût réduit. Et de son côté, Rajon Rondo aura une chance de jouer pour une nouvelle bague.

