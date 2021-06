Ray Allen était furieux avant son shoot culte, voici pourquoi

"James catches, put up a three... won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen, his 3 pointer... BAAAANG. Tie game with 5 secondes remaining !". Personne n'a oublié le shoot de Ray Allen en 2013 pour éviter l'élimination du Miami Heat, finalement vainqueur contre les San Antonio Spurs. "Jesus" avait rarement évoqué le contexte dans lequel il avait réussi cet exploit, après un rebond et une passe de Chris Bosh. Il l'a fait lors d'un entretien avec Shams Charania de The Athletic.

Visiblement, quelque chose a particulièrement piqué Ray Allen au vif ce soir-là.

"J'ai vu que les gens commençaient à apporter le trophée Larry O'Brien, ça m'a blessé. Vraiment. J'étais très en colère parce que le match n'était pas terminé. Tout ça m'a rappelé la finale de Conférence Est contre Philadelphie en 2001. Ils avaient fait pareil et ça m'est revenu à l'esprit en voyant le trophée arriver. Ils pensaient que les Spurs avaient gagné. J'ai ressenti de la colère et c'est pour ça que je n'ai pas abandonné et qu'on s'est battu jusqu'à la fin. C'est ce dont je me souviens le plus de ce match. On n'a pas voulu lâcher et on a jamais fait sentir à nos fans qu'on abandonnerait".

Ray Allen, mon nom est Personne

Qui sait si le Heat aurait réussi à convoquer de telles ressources pour égaliser et gagner en prolongation derrière si la cérémonie pour le titre n'avait pas été introduire de manière un peu prématurée ?