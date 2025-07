Les résultats de la nuit en Summer League, celle avec Rayan Rupert

Grizzlies @ Celtics : 78-92

Hawks @ Heat : 105-98

Knicks @ Pistons : 86-104

Jazz @ Hornets : 105-111

Bulls @ Raptors : 72-116

Wizards @ Suns : 84-103

Clippers @ Rockets : 95-92

Trail Blazers @ Warriors : 106-73

La Summer League de Las Vegas continuait donc cette nuit. Cette fois-ci, l'attraction Cooper Flagg n'était pas sur les parquets. Pas même Dylan Harper ou VJ Edgecombe. Cependant, plusieurs jeunes talents français se trouvaient en action.

- Dans la victoire des Portland Trail Blazers face aux Golden State Warriors (106-73), Rayan Rupert a été excellent. Meilleur marqueur de son équipe (23 points), le Tricolore a affiché une belle agressivité (11/11 sur la ligne). Actif (9 rebonds et 4 passes décisives), il a ainsi dominé les débats. Sidy Cissoko (8 points, 5 rebonds) a été totalement correct.

- A l'inverse, la soirée a été plus difficile pour Noa Essengue et les Chicago Bulls, battus par les Toronto Raptors (72-116). En 24 minutes, le Français n'a jamais semblé dans le bon rythme. Limité à 5 points (2/7), il s'est surtout signalé par ses ballons perdus : 7 turnovers. Avec aussi le pire différentiel de son équipe : -32.

Bien évidemment, il n'y a aucune raison de paniquer après un seul match de SL. A 18 ans, le #12 pick de la Draft NBA se trouve en apprentissage. Et il n'est jamais question de tirer des enseignements catégoriques en Summer League.

- Malgré le revers des New York Knicks contre les Detroit Pistons (86-104), les Français se sont montrés. Pacôme Dadiet a planté 17 points en 25 minutes à 8/13 aux tirs. Puis surtout, en sortie de banc, Mohamed Diawara a été capable de peser sur les débats à l'intérieur : 7 points et 7 rebonds. Une prestation encourageante alors que son avenir NBA reste flou. Puis il a marqué ce panier depuis son propre camp !

Mohamed Diawara from beyond halfcourt 🤯 NYK-DET in Summer League action on NBA TV! pic.twitter.com/wjvDSrjmys — NBA (@NBA) July 12, 2025

- Malgré le match raté de Kon Knueppel (5 points à 1/8), les Charlotte Hornets ont dominé le Utah Jazz (111-105). Pour répondre à un Kyle Filipowski en feu (32 points), les Hornets ont pu se reposer sur Tidjane Salaün !

Avec KJ Simpson (21 points) et Liam McNeeley (22 points), il a été le grand artisan de ce succès. Au total, le Français a compilé 20 points (6/11 aux tirs) et 7 rebonds. Une belle copie pour assumer des responsabilités plus importantes sur cette SL.

- Enfin, Alexandre Sarr, qui va ensuite enchaîner avec l'équipe de France pour l'Euro, n'a clairement pas l'intention de forcer sur cette SL. Les Washington Wizards ont perdu contre les Phoenix Suns (84-103). Et l'intérieur a fait le minimum : 15 points (à 5/10 aux tirs), 4 rebonds et 3 contres.

Sans trop se donner, il a semblé avoir une vraie marge à ce niveau par rapport à ses adversaires.

Que penser de la première de Cooper Flagg ?