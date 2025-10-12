Cette semaine dans Hoop Culture, nous avons le grand plaisir de recevoir Rémi Reverchon qui, en plus d'être un journaliste et un auteur de grand talent, nous a fait le plaisir d'accepter d'être le rédacteur en chef exceptionnel de notre Mook #17 spécial French Touch !

On en profite pour parler de Jacques Monclar, de Kobe Bryant, de ses livres, de ses kifs et de sport. Que ce soit avec un ballon... ou pas !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

