🎙️ Rémi Reverchon : Kobe, Monclar, le basket et moi

Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Reverchon pour creuser un peu sa Hoop Culture.

Cette semaine dans Hoop Culture, nous avons le grand plaisir de recevoir Rémi Reverchon qui, en plus d'être un journaliste et un auteur de grand talent, nous a fait le plaisir d'accepter d'être le rédacteur en chef exceptionnel de notre Mook #17 spécial French Touch !

On en profite pour parler de Jacques Monclar, de Kobe Bryant, de ses livres, de ses kifs et de sport. Que ce soit avec un ballon... ou pas !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Le Mook REVERSE #17 FRENCH TOUCH

 

Les deux nouveaux livres de Rémi

Jacques Monclar, bonjour, bonsoir, Rémi Reverchon

Road Trip Food Rémi Reverchon

Georgio "Gloria"

Georgio Gloria

The Milk "Borderlands"

The Milk Borderlands

Black Thought & Danger Mouse "Up"

Black Thought Danger Mouse

Le podcast "Mauvaise Lang" avec Vincent Collet

Magali Le Huche "Punk à sein"

Punk à sein

