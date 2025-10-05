🎙️ Hoop Culture : Les Clippers, Rudy Fernandez, Chris Paul… l’épisode bouche trou

Cette semaine dans Hoop Culture, on joue à coller les brèches et à boucher les trous.

🎙️ Hoop Culture : Les Clippers, Rudy Fernandez, Chris Paul… l’épisode bouche trou

Cette semaine dans Hoop Culture, Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser se tendent des pièges à répétition dans cet épisode spécial "bouche trou" où l'on croise Rudy Fernandez, les Clippers, Chris Paul, Draymond Green et bien d'autres encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

Hoop Culture en streaming

La playlist Hoop Culture

Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

Michael Jordan's Playground

JID "YouUgly"

JID YouUgly

Enchantée Julia "Doutes"

Enchantée Julia

Jack McCallum "07 Seconds Or Less"

Pauline Guéna & Anne-Sophie Jahn "Daft"

Daft

Benoît Labis "NBA, 80 ans d'histoire"

🎙️ Michael Jordan, Klay Thompson, Dee Brown… dans nos rêves

Exprimez-vous