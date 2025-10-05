🎙️ Hoop Culture : Les Clippers, Rudy Fernandez, Chris Paul… l’épisode bouche trou

Cette semaine dans Hoop Culture, Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser se tendent des pièges à répétition dans cet épisode spécial "bouche trou" où l'on croise Rudy Fernandez, les Clippers, Chris Paul, Draymond Green et bien d'autres encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Michael Jordan's Playground

JID "YouUgly"

Enchantée Julia "Doutes"

Jack McCallum "07 Seconds Or Less"

Pauline Guéna & Anne-Sophie Jahn "Daft"

Benoît Labis "NBA, 80 ans d'histoire"