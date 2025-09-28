🎙️ Michael Jordan, Klay Thompson, Dee Brown… dans nos rêves

Attention, Pierre-Armand et Théo en dévoilent beaucoup dans cet épisode spécial fantasmagorie dans lequel on parle de nos rêves NBA, au sens littéral comme au figuré. On y croise Michael Jordan, Dee Brown, Klay Thompson, Eddie Jones à un arrêt de bus et bien d'autres encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

