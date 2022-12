Entrez dans le quotidien et la routine de joueuses et joueurs de l’équipe de France de basketball.

“Retour en Zone”, c’est la nouvelle saison de la mini-série produite par Suzuki France Automobiles, Fournisseur Officiel de la Fédération Française de Basketball et des Équipes de France, qui s’inscrit dans la continuité des précédents épisodes (anciennement intitulés “Way of Life Suzuki”, tournés avec Endy MIYEM et Paul LACOMBE).

À travers ces deux nouveaux épisodes, “Retour en Zone” nous plonge dans le quotidien et la routine de joueuses et joueurs de l’équipe de France de basketball.

De Mont-de-Marsan à Paris-Levallois, embarquez à bord des véhicules de la gamme hybride Suzuki et partez à la rencontre de Marie-Eve PAGET, joueuse de l’équipe de France 3x3, Championne du Monde 3x3 en juin dernier et de Lahaou KONATÉ joueur de l’équipe de France aux 20 sélections, pour vivre les coulisses et les insides d’une journée type d’un.e athlète de haut-niveau.

Découvrez le premier épisode avec Marie-Eve PAGET :

Découvrez le deuxième épisode avec Lahaou KONATÉ :

Pour voir ou revoir la première saison :

Épisode 1 - Endy MIYEM (capitaine de l’équipe de France Féminine et médaillée de bronze à Tokyo l’été dernier) à Reims.