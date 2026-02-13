Revenu du cancer, Nikola Topic a fait ses débuts avec OKC

Après une grave blessure et un combat contre la maladie, Nikola Topic a fait ses premiers pas en NBA avec OKC.

La nuit dernière, le public du Oklahoma City Thunder a vécu un moment chargé d’émotion. Plus que la défaite face aux Milwaukee Bucks d’Ousmane Dieng, c’est surtout la première apparition de Nikola Topic sous le maillot du Thunder qui a marqué les esprits.

Drafté avec de grandes attentes en 12e position en 2024, le meneur serbe n’avait encore jamais foulé un parquet NBA. Depuis sa Draft, le destin s’est acharné : rupture du ligament croisé d’un genou, puis, coup encore plus dur, un cancer des testicules diagnostiqué alors qu'il avait entamé son retour. Deux épreuves majeures pour un joueur qui a fêté ses 20 ans en août dernier.

Mais Topic n’a jamais lâché et a surtout remporté le combat le plus important, celui contre la maladie. En quelques mois, il a vaincu le cancer et repris le chemin des parquets. Sa simple présence sur la feuille de match était déjà une victoire, lui qui avait fait des prestations très remarquées en G-League avec l'OKC Blue pour préparer son comeback.

À son entrée en jeu en fin de 1er quart-temps, le Paycom Center s’est levé comme un seul homme. Ovationné, encouragé à chaque prise de balle, Topic a disputé 12 minutes, inscrivant ses deux premiers points en NBA. Une modeste ligne statistique, mais un immense symbole.

Dans une soirée conclue par une défaite, sans Shai Gilgeous-Alexander, ni Jalen Williams, OKC a quand même pu garder le moral.