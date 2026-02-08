Rickea Jackson des Sparks secouée par un fait divers glaçant

Le monde de la WNBA a été secoué par un fait divers particulièrement inquiétant impliquant Rickea Jackson, l’une des jeunes stars les plus prometteuses de la ligue. La joueuse des Los Angeles Sparks se retrouve malgré elle au cœur d’une affaire judiciaire grave visant James Pearce Jr., rookie NFL avec lequel elle entretenait une relation.

Les faits rapportés se seraient déroulés en Floride et ont démarré par une dispute domestique d'après les autorités. James Pearce Jr. a été arrêté après avoir tenté de fuir la police, déclenchant une poursuite qui s’est terminée par un accident de voiture. Il fait aujourd’hui face à plusieurs accusations lourdes : agression aggravée avec une arme potentiellement mortelle (il aurait percuté à plusieurs reprises la voiture de Rickea Jackson avec la sienne pour l'empêcher de se rendre au poste de police), harcèlement aggravé, ainsi que fuite devant les forces de l’ordre. L’enquête est toujours en cours.

Déjà identifiée comme l’un des visages de l’avenir de la WNBA, l’ancienne star de Tennessee, joueuse importante des Sparks depuis deux saisons, est projetée dans une actualité anxiogène, loin des parquets et des projecteurs sportifs alors qu'elle dispute actuellement la ligue Unrivaled en 3x3.