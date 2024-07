Zaccharie Risacher et Alex Sarr s’affrontent et brillent en Summer League

Zaccharie Risacher et Alex Sarr faisaient leurs débuts simultanés en Summer League cette nuit, lors d'un Atlanta vs Washington à Las Vegas. Ce sont les Wizards qui l'ont emporté (94-88), mais les deux premiers picks de la Draft 2024 se sont fait remarquer en bien.

Risacher a été agressif en attaque et, même s'il n'a pas été extrêmement adroit (7/18), il a montré toute sa capacité à créer son tir et à être efficace en transition. L'ancien joueur de la JL Bourg finit avec 18 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 contre en 29 minutes, à 3/9 à 3 points.

Zaccharie Risacher vs the Wizards:

- 18 PTS (7-16 FG, 3-9 3P)

- 5 REB

- 2 AST

- 1 BLK

Risacher looked great today in his Summer League debut. Was impressed w/ his creation ability & how he was getting to his spots, showcasing the shooting & transition finishing.#TrueToAtlanta pic.twitter.com/Gal75RGPs2

— mohamed (@mcfxz) July 13, 2024