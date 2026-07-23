Un homme clé des titres des Spurs embauché par les Rockets

C’est une recrue qui, pour ceux qui ne connaissent pas Chip Engelland, paraîtra insignifiante. Et elle peut pourtant changer beaucoup de choses sur la durée aux Houston Rockets. Selon ESPN, l’assistant va rejoindre le staff d’Ime Udoka après avoir passé les vingt dernières années dans deux franchises réputées pour leur excellence. D’abord les San Antonio Spurs (de 2005 à 2022) puis le Oklahoma City Thunder depuis quatre saisons. Si ces deux équipes ont été sacrées à trois reprises (deux fois Spurs, une fois Thunder) au cours de son passage, c’est aussi en petite partie grâce à lui.

Engelland est un coach chargé du développement des joueurs et il est notamment réputé pour être un as du tir. Il a notamment donné une toute autre tournure aux carrières de Tony Parker et de Kawhi Leonard en les aidant à développer un shoot extérieur. On peut s’imaginer qu’il va notamment s’occuper désormais d’Amen Thompson. Le jeune ailier des Rockets dispose d’une potentiel très intéressant et c’est déjà un joueur de qualité en NBA mais il pourrait passer un cap supplémentaire en mettant un peu plus souvent dedans de loin, que ce soit via des « stops and shoots » après un drive ou dégainant après réception derrière la ligne à trois-points.

D’autres joueurs pourront aussi profiter de la présence de Chip Engelland, bien évidemment. Houston joue gros pour la saison à venir après une campagne de playoffs décevante bouclée par une élimination dès le premier tour.

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