2,09 mètres : Les Rockets ont commencé la saison avec un cinq de géants !

Les Houston Rockets ont établi un nouveau record de taille moyenne pour un cinq majeur aligné lors du premier soir de la saison avec 2,09 mètres.

Les Houston Rockets n’ont plus de meneur. Fred VanVleet, l’habituel titulaire du poste, s’est déchiré les ligaments croisés du genou et il ne sera pas disponible cette saison. Alors Ime Udoka et ses assistants ont décidé de faire autrement. De miser sur d’autres atouts. Et notamment la taille de son équipe. La franchise texane a donc démarré la saison avec Amen Thompson (2,01 mètres), Kevin Durant (2,11), Jabari Smith (2,11), Alperen Sengun (2,11) et Steven Adams (2,11 mètres) sur le terrain au coup d’envoi.

Un groupe monstrueux de longueur. 2,09 mètres de moyenne sur les cinq joueurs. Un nouveau record de taille pour un cinq aligné lors de l’opener de la saison. Les Rockets ont logiquement dominé le Thunder aux rebonds (51 à 39), même s’ils ont paradoxalement concédé quelques rebonds offensifs dans le money time, notamment quand ils défendaient en zone.

Les stats avancées ne sont pas encore disponibles (le match s’est terminé il y a une heure) mais Houston a d’abord eu du succès en début de match. Sengun et ses coéquipiers menaient à la mi-temps. Ils ont souffert ensuite. Thompson a même été benché, remplacé par Reed Sheppard et Tari Eason ou Josh Okogie dans le money time. La faute à trop de maladresse et un besoin de spacing, justement rendu compliqué par un cinq aussi atypique. Les Rockets ont aussi eu du mal à mettre leur jeu en place sur demi-terrain par moments.