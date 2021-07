Royce White est un homme de combats, au sens propre comme au sens littéral. Après avoir vu sa carrière NBA dérailler avant même d’avoir pu réellement commencer et avoir payé le prix fort pour avoir été l’un des premiers talents de premier plan à parler ouvertement de ses problèmes de santé mentale, cet ancien grand prospect s’est jeté corps et âme dans plusieurs batailles.

Il s’est bien entendu illustré dans la lutte pour faire évoluer les mentalités autour de questions de santé mentale dans le sport professionnel, comme dans la société au sens large, mais il s’est également engagé dans de nombreuses manifestations et projets autour de la défense des droits civiques, la condamnation des brutalités policières ou encore la lutte anti-raciste aux Etats-Unis.

Il a également signé plusieurs livres, ainsi qu’une mini série sur YouTube dans laquelle il documentait notamment son désir de reconversion pour devenir un combattant de MMA et, peut-être un jour, de rejoindre l’UFC ou l’une des autres grands organisations de ce type aux Etats-Unis (Cf. notre article sur lui dans le Mook REVERSE #3).

Après le basket, Royce White veut se mettre à l’UFC

Depuis deux ans, il brille également au sein de la ligue Big 3, ce championnat de 3x3 lancé par Ice Cube et dans lequel on retrouve de nombreux anciens joueurs NBA (Joe Johnson, Cuttino Mobley, Mahmoud Abdul-Rauf…). Récemment, il a d’ailleurs profité de l’un de ces matches pour attirer l’attention sur l’une des causes qu’il entend défendre désormais, celle de Ouïghours.

Le message de Royce White : "Liberté pour les Ouïghours"

A la fin d’une rencontre, au moment d’être interviewé sur sa performance du jour par l’ancien Bad Boy John Salley, il s’est saisi d’un t-shirt sur lequel était inscrit « Free The Uyghurs » (liberté pour les Ouïghours) et portant en dessous le logo de l’équipementier Nike, l’une des marques internationales à avoir annoncé renoncer à l’utilisation du coton cultivé dans la province du Xinjiang.

"C'est quand ça ne sert personne en particulier de parler de justice et de liberté qu'il faut justement le faire."

Ce que Royce White espère à travers ce message, c’est aider à mobiliser l’attention du grand public autour de la situation des Ouïghours, ce peuple turcophone à majorité musulmane qui, selon de nombreuses organisations internationales, serait odieusement persécuté dans la région autonome du Xinjiang, en Chine.

De nombreux Ouïghours seraient ainsi regroupés dans des camps de travail forcé, destinés à les contraindre à désavouer leur religion et à abandonner leur langue et pratiques culturelles.

« Ouïghours, Kazakhs et autres minorités musulmanes sont confrontés à des crimes contre l'humanité et à d'autres graves violations des droits humains qui menacent d'effacer leurs identités religieuse et culturelle », déclarait ainsi récemment Agnès Callamard, la secrétaire générale d’Amnesty International.

Un silence assourdissant

Pour l’instant, le message lancé par Royce White semble n’avoir eu que peu d’échos aux Etats-Unis parmi les grands médias sportifs, dont Royce fustige la frilosité à aborder de tels sujets.

"Quand tu sais qu'un moment comme celui-ci devrait devenir viral et qu'à la place tu n'entends que le silence de la part des médias grand public, c'est là que tu sais que tu fais ce qu'il faut. C'est quand ça ne sert personne en particulier de parler de justice et de liberté qu'il faut justement le faire," expliquait-il en légende de sa vidéo.

On se doute qu'il ne sera pas facile de mobiliser l'attention du grand public autour d'une question comme celle-ci, notamment aux Etats-Unis, mais la détermination de Royce White a aborder des sujets de ce type et à vouloir faire bouger les lignes pour ce qui lui semble juste fait encore plus regretter qu'il ne puisse pas évoluer en NBA, où ses prises de position auraient encore forcément plus d'impact.

Il est d'ailleurs le premier à voir là un lien direct de cause à effet...

