Rudy Gay, un retour plus que gagnant !

Cet été, le Utah Jazz a décidé de miser sur Rudy Gay pour renforcer son banc. Avec son expérience, l'ancien des San Antonio Spurs peut ainsi soutenir Jordan Clarkson pour marquer des points au sein de la "second unit".

Une bonne idée, mais aussi un vrai risque pour la franchise de Salt Lake City. Pourquoi ? Car le vétéran de 35 ans a subi une opération du talon droit. Absent pendant de nombreux mois, le natif de Brooklyn a réalisé ses grands débuts la nuit dernière.

Et il ne s'est pas raté : 20 points (5/6 à longue distance) en 18 minutes pour participer à la victoire des siens contre les Toronto Raptors (119-103).

"Je vais être honnête, c'est l'une des intersaisons et l'un des débuts de saison les plus difficiles auxquels j'ai participé. J'ai 35 ans, je sors d'une opération du pied et j'ai dû réapprendre à marcher, encore une fois...

Cela demande beaucoup de dévouement. Il faut être un peu fou, sans blessures, pour jouer dans une ligue aussi longtemps, être capable de rester ici et de courir après des jeunes de 19 ans, de jouer pour différents entraîneurs, dans différents vestiaires.

Il faut être un peu différent. Et je suis un peu différent", a noté Rudy Gay pour le Deseret News.