Rudy Gobert, la détermination de prouver (à nouveau) sa valeur

Rudy Gobert n'a absolument rien lâché. Après son trade XXL en provenance du Utah Jazz, l'intérieur a connu une première saison assez mitigée chez les Minnesota Timberwolves. Pointé du doigt pour les atouts lâchés par les Wolves, le Français a aussi eu du mal à retrouver son meilleur niveau.

Mais dès la fin de la saison 2022-2023, le pivot a annoncé la couleur : il allait profiter de l'intersaison pour bosser et devenir plus fort. Une simple promesse avant l'été ? Pas du tout. Physiquement, le Tricolore a clairement bossé.

Sur ce début de saison 2023-2024, il n'a jamais semblé aussi solide sur le plan physique. Notamment dans la répétition des efforts. Auteur de grosses performances, Gobert s'impose même comme le favori pour le trophée de défenseur de l'année.

"Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureux, beaucoup plus stable, beaucoup plus en paix avec l'endroit où il se trouve et avec qui il est ici. Il a fait preuve de professionnalisme l'année dernière, mais cette année, il est déterminé à redevenir le joueur qu'il était.

A se prouver à lui-même, à ses coéquipiers, aux fans et à tout le monde qu'il méritait cet échange, ce que nous savions tous l'année dernière de toute façon", a résumé le coach des Wolves Chris Finch pour The Athletic.

Avec 13,3 points, 11,6 rebonds et 2,4 contres de moyenne, avec un impact défensif XXL, Rudy Gobert est l'un des grands artisans de la réussite des Wolves, leaders à l'Ouest. A lui de poursuivre sur cette lancée.

