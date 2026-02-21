Rudy Gobert encore suspendu, les arbitres en ont-ils après lui ?

Rudy Gobert se sent ciblé par les arbitres cette saison. Et les faits récents ne vont pas vraiment à l’encontre de ce ressenti. Le pivot des Minnesota Timberwolves devrait être suspendu une nouvelle fois par la NBA après avoir reçu une faute flagrante lors de la rencontre face aux Dallas Mavericks la nuit dernière. En cause : un duel rugueux avec Marvin Bagley III, sanctionné après révision vidéo.

Cette nouvelle flagrant foul n’est pas anodine. Rudy Gobert avait déjà été suspendu récemment après avoir atteint le seuil des six fautes flagrantes cumulées sur la saison. Avec celle-ci, il dépasse à nouveau la limite réglementaire, ce qui entraîne automatiquement un match de suspension. Une situation frustrante pour le Français, qui a le sentiment que chaque contact un peu appuyé est désormais interprété à charge.

Gobert et les Timberwolves auraient décidé de faire appel afin que l’action soit réexaminée par la ligue. L’objectif est clair : éviter qu’il ne manque le prochain match contre Philadelphie. Si Joel Embiid est apte à jouer, on se doute que Chris Finch et son staff aimeraient pouvoir compter sur Rudy Gobert pour limiter l'impact de l'ancien MVP.

Si l’appel n’aboutit pas, Minnesota devra encore composer sans son ancre défensive. Et Gobert, lui, continuera d’évoluer avec cette impression persistante d’être particulièrement surveillé, voire sanctionné plus sévèrement que d’autres cette saison.