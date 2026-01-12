Rudy Gobert suspendu pour une faute flagrante sur Victor Wembanyama

Rudy Gobert réalise une très belle première moitié de saison et il est l’un des éléments clés du succès des Minnesota Timberwolves, actuellement quatrièmes à l’Ouest et outsiders crédibles aux finales NBA. Mais le pivot français se distingue aussi par moments pour des faits moins glorieux, comme ses fautes flagrantes.

Les arbitres lui en ont encore sifflé une la nuit dernière, lors de la victoire contre les San Antonio Spurs. Gobert, dans son élan pour contester un tir de Victor Wembanyama, est rentré dans le « cylindre » de son jeune compatriote. Un geste dangereux qui aurait pu blesser la star texane.

Rudy Gobert picked up a flagrant foul for a reckless close out on Wembanyama and then got a technical for bumping the ref on his way to the bench. The Spurs and Wemby seriously dodged a bullet because that could have led to a major injury. pic.twitter.com/YmKmRYlK1F — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) January 12, 2026

C’est la cinquième faute flagrante de la saison pour Rudy Gobert, qui va du coup recevoir automatiquement une suspension d’un match sans salaire. Son compteur ne sera pas remis à zéro pour autant une fois la sanction passée. En cas de nouveau geste jugé antisportif, le vétéran serait alors privé de deux rencontres, etc.

Gobert a tout de même capté 14 rebonds en 29 minutes contre San Antonio. Il est un candidat au DPOY cette saison.

Rudy Gobert encore expulsé pour une grosse faute flagrante