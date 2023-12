Rudy Gobert s’exprime sur le cas Draymond Green

Les piques par presse interposées, parfois subtiles, parfois plus directes, témoignaient de l’animosité entre Draymond Green et Rudy Gobert. Peut-être par simple jalousie du premier envers le second, nommé DPOY à plusieurs reprises quand le multiple champion NBA était pourtant l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Si ce n’est le meilleur. Mais au final, peu importe la raison.

Green a fait escalader la situation en attrapant Gobert par derrière pour l’étrangler pendant plusieurs secondes lors d’un match entre les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves en début de saison. Un geste qui lui a valu 5 matches de suspension. Ça ne l’a pas calmé pour autant puisque le vétéran a « frappé » Jusuf Nurkic au visage, poussant la ligue à l’écarter des terrains jusqu’à nouvel ordre cette semaine.

« J’ai de l’empathie pour lui. On voit quelqu’un qui ne va pas bien et qui souffre à l’intérieur. J’aimerai juste qu’il puisse se sentir bien et être en mesure de jouer tous les soirs et être heureux », souligne Rudy Gobert.

Les journalistes ont demandé au Français sa réaction après la victoire de son équipe contre les Dallas Mavericks (119-101) la nuit dernière. Il n’a pas voulu enfoncé Draymond Green et a même montré de l’empathie donc. Néanmoins, Gobert n’a pas non plus voulu juger la sanction injuste puisqu’il estime qu’il est aussi normal que la NBA cherche à protéger les athlètes et éviter qu’un joueur finisse gravement blessé suite aux agissements de l’intérieur All-Star des Warriors.

