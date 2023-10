Rudy Gobert ne s’est jamais senti aussi fort

Après une première saison mitigée sous les couleurs des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert se retrouve attendu au tournant. Avec l'investissement XXL de sa franchise pour le récupérer en provenance du Utah Jazz, l'intérieur suscite de grandes attentes.

Et de son côté, l'international français compte bien se montrer à la hauteur. Dès la fin de l'exercice 2022-2023, il avait annoncé son envie de revenir plus fort. Et dans ses sorties médiatiques, le Tricolore se montre particulièrement confiant.

"Si je me sens à nouveau comme avant ? Non même pas comme mon ancien moi. Je me sens mieux que jamais, parce que j'ai l'impression d'être plus fort que je ne l'ai jamais été. L'expérience que j'ai maintenant, si vous l'ajoutez au reste de mes capacités, je pense que je n'ai jamais été aussi fort", a assuré Rudy Gobert pour The Athletic.

Lors de son premier match contre les Toronto Raptors (94-97), Gobert a sorti une copie solide : 15 points, 13 rebonds et 4 contres. Mais son équipe a perdu avec un duo Anthony Edwards - Karl-Anthony Towns particulièrement brouillon.

Sur le plan individuel, Rudy Gobert a en tout cas la volonté de prouver sa valeur à Minnesota.

Rudy Gobert, les Wolves croient toujours beaucoup en lui