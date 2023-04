C’était malheureusement l’image de cette dernière soirée de saison régulière. Et elle a fait le tour des réseaux sociaux. Lors d’un échange tendu avec Kyle Anderson, Rudy Gobert a craqué et porté un coup à son coéquipier. Une altercation dont se seraient bien passés les Minnesota Timberwolves, mais qui ne les a pas empêchés de battre les Pelicans.

On imagine que Kyle Anderson a dû tenir des propos qui n’ont pas plu au pivot français. Pas totalement surprenant quand on connaît la personnalité et le leadership particuliers de l’ancien joueur des Spurs.

Gros craquage : Rudy Gobert frappe Kyle Anderson sur le banc

Dans un article paru il y a un mois sur The Athletic, Jon Krawczynski relatait comment « Anderson est devenu un leader vocal pour une équipe qui en a besoin ». Mais on pouvait y lire que son style de leadership pouvait être… frontal :

S’est-il fait trop entendre ce coup-ci ? Probablement vu la réaction de Rudy Gobert. Pourtant la veille, ce dernier était interrogé sur son coéquipier et les propos qu’il tenait à son égard rendent cette altercation étonnante. C’était à l’occasion d’un papier sur le leadership de Kyle Anderson sur lequel bossait Christopher Hine, du Star Tribune :

I've been working on a piece about Kyle Anderson's leadership and his blunt, honest way of talking to teammates. I asked Rudy Gobert about him yesterday. He's what Rudy said. pic.twitter.com/l0kDs94lR5

