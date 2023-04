Gros craquage : Rudy Gobert frappe Kyle Anderson sur le banc

L'image de la soirée. Et elle est triste. Alors que la première saison de Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves n'a certainement pas été facile, elle a pris un tournant inquiétant dimanche à l'occasion de la dernière rencontre de saison régulière contre les New Orleans Pelicans. Le Français s'est engagé dans une discussion très tendue avec son coéquipier Kyle Anderson - connu pour être un leader... franc et direct avec ses équipiers - sur le banc. Au point d'aller lui mettre un coup avant que les deux joueurs soient rapidement séparés.

Kyle Anderson and Rudy Gobert had to be held back after Gobert swung at Anderson in HEATED exchange 😳 pic.twitter.com/jvB9xawHNn — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2023

Sans surprise, les Minnesota Timberwolves ont décidé de renvoyer Gobert chez lui après l'incident. En attendant une éventuelle sanction.

« Nous avons pris la décision de renvoyer Rudy Gobert chez lui après l’incident du deuxième quart-temps », a expliqué le président des Timberwolves, d’après Jon Krawczynski de The Athletic. « Son comportement sur le banc était inacceptable et nous allons traiter la situation en interne. »

-- Statement from Timberwolves President of Basketball Operations Tim Connelly. — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) April 9, 2023

Les Wolves sont malgré tout venus à bout des Pelicans (113-108), sans leur pivot donc. Une victoire importante puisqu'elle leur permet d’aborder le play-in en finissant la saison régulière à la 8ème place. Un spot qui serait revenu à leurs adversaires du soir s’ils avaient perdu.

Reste à savoir maintenant comment le club gérera l'incident et dans quelle ambiance le groupe abordera la postseason. Dans ce genre de situation, un groupe peut partir en vrille, comme il peut en ressortir plus soudé, voire re-dynamisé. On en saura rapidement plus

