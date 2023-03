Depuis que Fred VanVleet s'est montré cru et cash envers l'arbitrage en NBA, la parole semble s'être un peu libérée et les joueurs ont de moins en moins peur d'être extrêmement durs avec les officiels dans leurs déclarations d'après-match. Rudy Gobert est ressorti de la défaite des Wolves contre les Suns avec un sentiment de frustration aussi grand que lui.

Rudy peut déjà préparer le carnet de chèques, il va raquer après cette sortie relayée par Chris Hine du Star Tribune.

"Ce sont des conneries. Ce n'est pas juste. Vraiment pas juste. Tous les soirs ! Je suis en NBA depuis 10 ans et j'essaye toujours de donner aux arbitres le bénéfice du doute. Mais là, il est difficile pour moi de croire qu'il n'ont pas essayé de les aider à gagner (les Suns, NDLR) ce soir. Pareil avec les Warriors ou les Kings l'autre fois. C'est tellement évident.

Quand tu es joueur NBA depuis aussi longtemps, tu vis ça comme un manque de respect et, à vrai dire, ça craint. On travaille tellement dur pour essayer de lutter avec les meilleures équipes... Mais on se fait manipuler dans ces situations où l'autre équipe est beaucoup trop avantagée. Les arbitres savent comment s'y prendre et ils le font de bien des manières différentes. Ce soir, on a vu l'une de ces manières. [...]

On comprend que l'on n'est pas l'un des plus gros marchés de la ligue et je pense que les gens veulent voir KD, Steph ou LeBron en playoffs. Nous, les Wolves, ne sommes pas à ce niveau. On doit continuer de faire le dos rond et de jouer malgré la frustration. C'est clairement frustrant, particulièrement pour moi".