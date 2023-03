Fred VanVleet allume l’arbitrage : “Ils foutent en l’air le match”

Ce mercredi, le calme habituel de Fred VanVleet contrastait avec la violence de son propos. En colère contre l’arbitrage, il n’a pas mâché ses mots en conférence de presse, après la défaite face aux Clippers (108-100). Le meneur des Toronto Raptors a ciblé Ben Taylor, en particulier, quitte à recevoir un avertissement de la NBA.

Fred VanVleet went OFF on referee Ben Taylor and NBA reffing in general in his post-game after the Raptors loss. Haven't heard anything like this. pic.twitter.com/VcMkGTh0k3

— Faizal Khamisa (@SNFaizalKhamisa) March 9, 2023