Scottie Barnes éjecté pour avoir parlé… à lui-même ?

L’arbitre Scott Foster a expulsé Scottie Barnes à un moment crucial et même ses collègues ont été surpris de cette décision.

Scott Foster traîne une sale réputation d’arbitre impulsif capable de dégainer son sifflet plus vite que son ombre dans certaines situations. Si c’est le plus souvent Chris Paul qui en fait les frais – au point où CP3 pense que l’officiel lui en veut personnellement – c’est Scottie Barnes qui en a souffert la nuit dernière. Le ROY en titre a été expulsé dans la dernière minute et personne n’a vraiment compris pourquoi, pas même les collègues de Foster.

Sans avoir écopé d’une faute technique au préalable, Barnes a été éjecté directement dans l’un des moments décisifs de la rencontre pour avoir, d’après l’arbitre en chef, « remis en question l’intégrité » des hommes au sifflet. Une version réfutée par le joueur qui assure qu’il parlait à lui-même. Il explique aussi avoir discuté avec les officiels tout au long de la rencontre, sans animosité.

I’m in disbelief🤦🏽‍♂️ — Scott Barnes (@ScottBarnes561) March 7, 2023

L’un des arbitres semble faire une tête étonnée au moment où Scott Foster a pris la décision d’éjecter Scottie Barnes. Quelques instants auparavant, il n’avait pas sifflé lors d’un contact entre le joueur des Toronto Raptors et un défenseur des Denver Nuggets sur un drive du jeune homme. Peut-être ce dernier a alors pesté dans sa barbe sur la possession suivante mais il n’a pas donné l’impression de se plaindre ouvertement auprès des arbitres.

En tout cas, cette séquence a scellé le sort des Raptors, qui comptaient un point de retard. Jamal Murray a sanctionné sur la ligne pour mettre les siens à l’abri. Les Nuggets ont d’ailleurs fini la rencontre en inscrivant 6 lancers de suite alors qu’ils comptaient une longueur de retard à 70 secondes de la fin de la partie.

