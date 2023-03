Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Cavs : 114-118, après prolongation

Sixers @ Pacers : 147-143

Blazers @ Pistons : 110-104

Hawks @ Heat : 128-130

Raptors @ Nuggets : 113-118

Pelicans @ Kings : 108-123

Le classement

- Boston est clairement en train de lâcher prise dans la lutte pour la première place à l'Est. 24 heures après leur défaite en double prolongation face à New York, les Celtics ont à nouveau dû jouer de l'overtime et se sont encore inclinés face aux Cavs. Sans Jayson Tatum, ni Al Horford, mis au repos, les joueurs de Joe Mazzulla ont pourtant fait ce qu'il fallait... pendant trois quart-temps.

Les C's comptaient 14 points d'avance à l'entame du dernier quart, mais se sont effondrés face à la détermination de Donovan Mitchell (40 pts), Evan Mobley (25 pts, 16 rbds) et... Lamar Stevens (8 pts, 8 rbds), très précieux dans les moments-clés.

Cleveland est intouchable en prolongation et présente un bilan de 7-0 dès qu'un match dure au-delà du temps réglementaire. C'est la troisième défaite consécutive pour Boston et la deuxième victoire de rang pour les Cavs, qui continuent de résister à la pression mise par les Knicks.

- Les Celtics doivent vite reprendre une dynamique positive pour ne pas être rattrapés par les Sixers, sur lesquels ils n'ont plus que deux victoires d'avance. Philadelphie a remporté un match un poil trop ouvert - euphémisme - contre Indiana, grâce aux efforts fournis dans le 4e quart-temps. Pour répondre à Tyrese Haliburton (40 pts, 16 pds), bouillant cette semaine, les Sixers ont pu s'appuyer sur Joel Embiid (42 pts) et James Harden (14 pts, 20 pds), tous les deux très tranchants dans leur domaine respectif.

- Toujours à l'Est, Miami a fait une bonne opération en battant Atlanta pour la deuxième fois de suite pour créer un petit écart avec les Hawks au classement pour sécuriser la 7e place. Le banc floridien a été dévastateur avec 59 points au compteur, dont 43 pour les seuls Victor Oladipo et Caleb Martin.

- A l'Ouest, Denver continue de caracoler en tête de la Conférence. Les Nuggets sont sortis vainqueurs d'un match difficile contre Toronto cette nuit. Menés de cinq points à l'entame du 4e quart-temps et gênés par les Raptors, les hommes de Michael Malone ont parfaitement réussi leur finish en inscrivant les 6 derniers points de la partie sur la ligne, surfant sur l'équilibre entre Jamal Murray (24 pt), Michael Porter Jr (20 pts), Aaron Gordon (19 pts) et Nikola Jokic (17 points, 13 rebonds, 9 passes), pas loin d'un énième triple-double.

- Un accomplissement que Damian Lillard a lui réussi pour la deuxième fois cette saison et la troisième fois depuis ses débuts en NBA, lors du déplacement des Blazers à Detroit. Le meneur de Portland a posé 31 points, 13 rebonds et 12 passes.

Portland a géré son avantage tout au long du match face à une équipe de Detroit qui jouait notamment sans Killian Hayes et a subi sa 8e défaite de rang.

- L'autre triple-double de la nuit nous vient de Sacramento et de Domantas Sabonis (19 pts, 11 rbds, 11 pds), qui est le leader du classement des double-doubles cette saison en NBA. Le Lituanien, pourtant privé de son camarade De'Aaron Fox, blessé, a aidé les Kings à repartir de l'avant lors de la venue des Pelicans en Californie.

Alors que les deux équipes étaient à égalité à la pause, Sacto a accéléré pour infliger une 6e défaite en 7 matches à New Orleans, grâce notamment à Kevin Huerter, Davion Mitchell (15 pts, 6 pds) et Trey Lyles (14 pts).

