Fred VanVleet, la prochaine cible ambitieuse des Suns ?

Les Phoenix Suns ont frappé fort avec l'arrivée de Kevin Durant. Et avec l'objectif de remporter le titre NBA, la franchise de l'Arizona sera l'une des équipes à surveiller l'été prochain. Notamment sur le dossier Fred VanVleet.

Pourquoi ? Car les Suns ont longtemps affiché un intérêt pour le meneur des Toronto Raptors avant la deadline. On le sait, Chris Paul se trouve sur le déclin et son possible départ a représenté une option. Phoenix a ainsi pisté FVV, mais aussi Kyrie Irving.

Même si CP3 peut retrouver des couleurs dans un rôle de troisième option derrière KD et Devin Booker, il faudra être attentif à son cas au terme de la saison. De son côté, le journaliste de Yahoo Sports Jake Fischer assure que les Suns ont toujours l'intention de cibler VanVleet.

Si ce dernier se trouve réellement sur le marché lors de la Free Agency, Phoenix a prévu de lancer une offensive. Autant le dire tout de suite, cette situation représente une aubaine pour le natif de Rockford.

Dans l'absolu, Fred VanVleet donne sa priorité à Toronto. Mais il souhaite également empocher un gros chèque. Avec l'intérêt de Phoenix, mais aussi d'autres formations (comme le Orlando Magic), il pourrait parvenir à forcer la main aux Raptors.

