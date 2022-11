Les Minnesota Timberwolves ont encore du mal à mettre la machine en route. Malgré les investissements réalisés sur cette intersaison, avec notamment l'arrivée du Rudy Gobert, cette équipe réalise un début de saison décevant : 5 victoires pour 6 défaites.

Avec la récente absence du Français, testé positif au Covid-19, cette formation a encore affiché ses limites. Notamment sur le plan défensif avec des difficultés à s'adapter sans le pivot. Un problème déjà visible par le passé au Utah Jazz.

Alors que les Wolves ont actuellement la 9ème défense de la NBA, Gobert a insisté sur le besoin pour son équipe de trouver des solutions sans lui.

"Avant que j'ai le Covid, nous étions dans le Top 5 défensivement non ? Et c'était un Top 5 avec la sensation que nous étions dans les 10 derniers. Donc pour moi, cela veut dire que nous pouvons être le Top 1 si nous construisons les bonnes habitudes.

Et je n'ai pas encore joué à mon meilleur niveau. Je crois que l'équipe a besoin de trouver ses habitudes et doit les appliquer tous les soirs. Comme ça, même si on manque un tir, même si on n'est pas satisfait de notre production offensive, même si on est fatigué, on sera capable de faire ces petites choses qui plus importantes que tout.

Et cela peu importe qui se trouve sur le parquet. Il faut simplement se trouver sur la même longueur d'onde et comprendre ce qu'il faut faire", a analysé Rudy Gobert face à la presse.