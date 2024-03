Rudy Gobert, une réaction immature qui a plombé les Wolves

Au bout du suspense, les Minnesota Timberwolves ont perdu face aux Cleveland Cavaliers (104-113, a.p.). Sur cette prolongation, les Wolves n'ont pas pu compter sur l'intérieur Rudy Gobert. Pour 6 fautes, le Français a été sorti à 27 secondes de la fin du 4ème quart-temps.

Frustré, le pivot a écopé d'une faute technique en raison d'un geste inutile : il a fait signe aux arbitres qu'ils étaient achetés. Un panier gratuit pour les Cavs, qui ont ainsi égalisé. Et par la suite, Jarett Allen s'est fait plaisir en l'absence de Gobert.

Lucide, le Tricolore a assumé ses responsabilités.

"J'ai réagi, et je pense que c'était la vérité, mais ce n'était pas le moment de réagir de la sorte. Cela a coûté le match à mon équipe. C'était une réaction immature. Il ne s'agit pas d'une seule décision. Tout le monde commet des erreurs, mais quand cela se répète encore et encore, c'est évidemment frustrant", a lâché Rudy Gobert face à la presse.

Sur le banc de Minnesota afin de remplacer Chris Finch, malade, l'assistant Micah Nori n'a pas mâché ses mots.

"Une faute technique à 27 secondes de la fin du match est inacceptable. Rudy est comme ça, mais il faut être intelligent. Il a fait un geste visuel qui allait être automatiquement sanctionné. Il était évidemment frustré - les deux équipes l'étaient - mais nous devons être plus intelligents", a-t-il réclamé.

Sans Karl-Anthony Towns, blessé, les Wolves ont une marge d'erreur désormais réduite. Et Rudy Gobert ne peut pas se permettre de laisser tomber son équipe de cette manière.

Listen it was dumb, but Rudy Gobert getting a T for making the money gesture is hilarious pic.twitter.com/tHuff6CxZa

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) March 9, 2024