Rudy Gobert, une nouvelle franchise prête à s’activer cet été

Le Utah Jazz envisage un trade de Rudy Gobert sur cette intersaison. Mais la franchise de Salt Lake City n'a pas l'intention de brader le Français et attend une offre XXL pour monter un échange. Du coup, les équipes intéressées par l'intérieur vont devoir proposer des packages très importants.

Malgré ce tarif élevé, plusieurs formations suivent toujours le Tricolore. On pense notamment aux Chicago Bulls, aux Toronto Raptors ou encore aux Atlanta Hawks. Et d'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, les Minnesota Timberwolves peuvent également s'ajouter à cette liste.

Il ne s'agit pas d'un secret, les Wolves sont à la recherche d'un pivot défensif pour l'associer à Karl-Anthony Towns. Le nom de Clint Capela (Hawks) a ainsi beaucoup fait parler. Mais Gobert représenterait un coup encore plus intéressant.

Si une éventuelle offre n'a pas filtré, elle concernerait forcément D'Angelo Russell pour faire matcher les salaires. Est-ce qu'un deal autour de l'ancien joueur des Los Angeles Lakers peut séduire le Jazz ? La question peut se poser...

En tout cas, les intérêts se multiplient pour Rudy Gobert. Et Utah va écouter, avec une grande attention, toutes les propositions.

