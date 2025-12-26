Rui Hachimura, la victime n°1 du retour de LeBron James ?

Depuis le retour de LeBron James dans le cinq des Lakers il y a une dizaine de matches, un constat commence à s’imposer : Rui Hachimura est nettement rentré dans le rang. Et la lourde défaite à domicile contre Houston, le soir de Noël, n’a fait que renforcer ce sentiment.

Avant le comeback du King, l’ailier japonais tournait à 15,8 points, 3,8 rebonds et 1,8 passe de moyenne, avec une efficacité exceptionnelle (69% de true shooting). Depuis, la chute est brutale : 9,7 points, toujours 3,8 rebonds, mais seulement 0,5 passe, pour un TS% retombé à 56. Au-delà des chiffres, le test visuel est encore plus sévère. Rui Hachimura paraît perdu, effacé et rarement impactant.

Une partie de l’explication tient au fit, ou plutôt à son absence. Forcé de glisser au poste 3 pour permettre à LeBron de retrouver le 4, Hachimura expose ses limites : peu de création et surtout un impact défensif très négatif. Or, les Lakers ont besoin de joueurs capables de faire “les petites choses”, notamment en défense, ce qui expliquait le net rating positif avec Dorian Finney-Smith la saison passée.

À cela s’ajoute un refroidissement derrière l’arc. Si ses 38% à trois points depuis le retour de LeBron James restent solides, ils contrastent avec les 50% stratosphériques affichés auparavant par le Nippon. Moins d’adresse et un net rating collectif à -2,8 depuis le retour de LeBron : l’équation ne fonctionne pas. JJ Redick est le premier à le dire, puisque le coach des Lakers a été très critique et dur envers ses joueurs et leur méforme actuelle au sortir de la défaite contre les Rockets. Des choses doivent changer et cela passe sans doute par des modification dans le line up de départ et dans la rotation.

A ce stade, l’association entre LeBron James et Rui Hachimura pose question, entre autres problématiques à résoudre pour repartir de l'avant et ne pas gâcher un démarrage prometteur.