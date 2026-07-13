Russell Westbrook à Miami… sauf si LeBron choisit le Heat ?

Russell Westbrook et Miami se draguent, mais l’ancien MVP voudrait être sûr de ne pas retrouver LeBron au Heat....

Russell Westbrook pourrait bien rebondir au Miami Heat... à une condition : que LeBron James ne choisisse pas la Floride. C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Post, qui explique que l'ancien MVP figure parmi les options étudiées par la franchise, mais que sa venue deviendrait très improbable si le King décidait lui aussi de rejoindre Miami.

Westbrook dans le viseur du Heat

À 37 ans, Russell Westbrook n'est évidemment plus le joueur qui dominait la NBA il y a une dizaine d'années. Il reste néanmoins capable d'apporter de l'énergie en sortie de banc, comme l'ont montré ses 15,2 points de moyenne en 64 matchs la saison dernière avec les Kings.

Le Heat verrait d'un bon œil l'arrivée d'un meneur expérimenté pour renforcer sa rotation. Mais selon le New York Post, ce scénario est directement lié au feuilleton LeBron James, dont la décision est toujours attendue. Miami fait partie des destinations les plus sérieusement évoquées, aux côtés de Cleveland et Philadelphie.

Des retrouvailles qui n'ont rien d'une évidence

Si les deux futurs Hall of Famers ont longtemps été associés dans les discussions autour de Team USA ou des All-Star Games, leur unique expérience commune en NBA n'a jamais fonctionné.

Réunis aux Los Angeles Lakers à partir de l'été 2021, LeBron James et Russell Westbrook n'ont jamais trouvé la bonne formule. Les Lakers n'ont remporté que 33 matchs lors de leur première saison ensemble et ont terminé à une décevante 11e place de la Conférence Ouest, sans même accéder au Play-In Tournament.

Une relation qui s'est détériorée

Au-delà des résultats sportifs, plusieurs tensions sont apparues en coulisses. Durant cette période, LeBron James poussait de moins en moins discrètement la direction des Lakers à monter un échange pour récupérer Kyrie Irving, son ancien coéquipier à Cleveland. Un dossier qui impliquait quasiment forcément le départ de Westbrook.

L'ancien meneur du Thunder n'aurait jamais vraiment digéré cette situation, estimant qu'il n'avait pas bénéficié du soutien de son leader. Si aucun conflit ouvert n'a éclaté publiquement, les relations entre les deux hommes se seraient nettement refroidies.

Dans ce contexte, il paraît difficile d'imaginer Westbrook accepter un nouveau projet avec LeBron James. Le Heat pourrait donc être confronté à un choix simple : recruter l'ancien MVP... ou convaincre le King. Les deux pistes semblent aujourd'hui incompatibles.