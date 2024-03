Russell Westbrook de retour dès la semaine prochaine

Russell Westbrook n'est plus une star ni même un titulaire dans cette ligue mais il reste un joueur très important pour les Los Angeles Clippers. L'ancien MVP a su accepter complètement son rôle de sixième homme et il s'est montré très à son avantage dans son rôle de leader du deuxième cinq cette saison. Son absence s'est faite ressentir au sein de la formation californienne depuis sa fracture de la main. Voilà maintenant trois semaines que le joueur a été opéré et il devrait prochainement effectuer son retour. Tyronn Lue a annoncé que Westbrook reprendrait la compétition la semaine prochaine, peut-être dès lundi contre les Indiana Pacers.

Les Clippers ont joué 11 matches sans lui et ils en ont perdu 5 avec notamment 2 victoire contre les modestes Portland Trail Blazers. Ils ont accusé un peu le coup ces dernières semaines et ça s'explique aussi par la blessure de leur joueur le plus dynamique. Los Angeles avait remporté 28 des 36 matches disputés avec Russell Westbrook en sortie de banc avant qu'il se casse la main. Son retour juste avant les playoffs pourrait être très bénéfique.