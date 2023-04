Lancers-francs, block décisif… Russell Westbrook a été super clutch !

Les Los Angeles Clippers ont réussi l’exploit d’aller s’imposer sur le parquet des Phoenix Suns (115-110) en ouverture des playoffs. La première défaite de Kevin Durant sous la tunique de sa nouvelle franchise. Le tout malgré le forfait de Paul George. En son absence, Russell Westbrook se retrouve avec encore plus de responsabilités. Et ce des deux côtés du parquet. L’ancien MVP, bien qu’en difficultés avec son tir, a été très précieux dimanche soir.

Il n’a converti que 3 de ses 19 tentatives mais il a compilé 9 points, 10 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 3 blocks. Dont ce contre crucial dans les dernières secondes sur une ultime tentative de Devin Booker (26 points). Une action défensive clutch qui a scellé la victoire des Clippers.

