La stat qui témoigne de l’énorme apport défensif de Russell Westbrook lors du Game 1

Maladroit en attaque, Russell Westbrook a plus que fait le boulot en défense lors du premier match contre les Phoenix Suns.

Russell Westbrook a toujours eu un potentiel défensif monstrueux en raison de ses qualités athlétiques. Mais il n'a pas toujours exploité ses capacités, souvent en prenant trop de risques, en s'oubliant par moment ou en faisant preuve d'inattention. Il montre cependant un visage différent depuis son arrivée aux Los Angeles Clippers. Il est toujours énergique mais il sait où placer ses efforts et le fait de manière constante, quelle que soit la situation.

Très maladroit (3 sur 19), le meneur a tout de même eu un fort impact sur le succès de son équipe lors du Game 1 contre les Phoenix Suns (115-110). Notamment grâce à sa défense justement. Il a d'ailleurs bloqué la dernière tentative de Devin Booker pour sceller la victoire des siens.

Lancers-francs, block décisif… Russell Westbrook a été super clutch !

Une statistique témoigne de son apport de ce côté du parquet : Russell Westbrook a défendu Kevin Durant, Chris Paul et Booker sur 59 possessions en cumulé. Sur ces 59 possessions, les 3 stars n'ont mis que 6 points et ils ont shooté à 25% de réussite. Bon, c'est évidemment un chiffre assez brut mais il met en lumière la capacité qu'a eu l'ancien MVP à se coltiner les meilleurs attaquants adverses et à les gêner.