Les Washington Wizards ont enchaîné une troisième défaite consécutive face aux Dallas Mavericks (87-109) la nuit dernière. En l'absence de Bradley Beal, blessé, Russell Westbrook se démultiplie depuis plusieurs matches.

Encore la nuit dernière, le meneur de jeu a compilé 26 points, 14 rebonds et 5 passes décisives. Mais il n'a pas été suffisant pour permettre à son équipe de rivaliser. Auteur de grosses performances individuelles sur les dernières rencontres, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder vient donc encore de marquer l'histoire de la NBA.

En effet, sur les 6 dernières parties des Wizards, Westbrook tourne à 21,8 points, 15,2 rebonds et 11,8 passes décisives de moyenne. Après Wilt Chamberlain et Oscar Robertson, le vétéran de 32 ans devient le troisième joueur à enregistrer plus de 15 rebonds et 10 passes décisives sur une telle période.

Russell Westbrook is the third player in NBA history to average 15 rebounds and 10 assists over a six-game span. He joins Wilt Chamberlain and Oscar Robertson. pic.twitter.com/xVSYmFyYwj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 4, 2021

Parfois jugé agaçant pour son style de jeu, le natif de Long Beach reste un véritable phénomène. Déjà dans l'histoire de la NBA pour plusieurs accomplissements, Westbrook continue donc d'écrire sa légende.

Car même s'il va toujours susciter des réactions critiques à son sujet, il incarne un vrai spectacle. Et avec ses statistiques, Russell Westbrook fera encore ainsi parler de lui dans un futur très lointain.

