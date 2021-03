Russell Westbrook n'aime pas se répandre dans les médias. Les journalistes qui le suivent depuis ses débuts en NBA le savent, ses réponses sont souvent expéditives et il ne prend aucun plaisir dans cet exercice. Westbrook n'est pas non plus particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Le MVP 2017 est un un "family man", aussi réservé dans la vie que théâtral sur le terrain. A 32 ans, et alors qu'il se trouve dans une situation compliquée à Washington, où ses triple-doubles à foison ne se traduisent pas par des victoires collectives, le Californien est un peu sorti de sa réserve. Ce sont les déclarations de Stephen A. Smith d'ESPN qui l'ont poussé à être un peu plus bavard que d'habitude en marge du match contre les Charlotte Hornets mardi.

Smith avait expliqué, peu après le triple-double historique de Russell Westbrook, que malgré l'immense respect qu'il avait pour la personne de Russell Westbrook, son triple-double historique contre Charlotte ne signifiait absolument rien à ses yeux, tant son talent aurait dû lui permettre de faire évoluer son jeu pour gagner des titres et non pas se contenter de statistiques formidables.

Utmost respect to Russell Westbrook, but last night’s numbers mean absolutely nothing to me. pic.twitter.com/FRaanNyHpn — Stephen A Smith (@stephenasmith) March 30, 2021

Au micro de NBC Washington, Westbrook a donc répondu à cette saillie. On a traduit la déclaration de l'intéressé, tant elle est pour une fois développée et permet de mieux comprendre son approche et sa mentalité.

"Je joue au basket depuis que je suis né. Ma femme dit toujours que je ne dois pas laisser les gens me détourner de mon but, de mon plan et de ma destinée dans ce monde. Le meilleur exemple, ce sont les matches universitaires. Ce sont des gamins, mais ces gars à la télé vont dire tout et n'importe quoi à leur sujet. Ils ne les connaissent pas. Ils ne savent pas ce par quoi ils sont passés, ses problèmes ou la douleur qu'il ressent. La moindre petite chose qu'un type pourra dire sur le gamin en question déterminera la manière dont les gens le perçoivent. A cause de ça, il ne pourra peut-être pas atteindre ses objectifs, être drafté, prendre soin de sa famille, assurer l'avenir des siens sur plusieurs générations, alors que c'est ce qui permet aux minorités défavorisées de s'en sortir. Cela va au-delà du basket. C'est là-dessus que je suis concentré. Je parle peu, je reste en retrait. Je n'aime pas parler sur les gens, mais s'il y a bien quelque chose que je ne laisserai plus faire, c'est d'autoriser des gens à créer des histoires et à constamment dire de la merde sur moi sans aucune raison. Je suis quelqu'un de vrai. Ma plateforme, je l'utilise pour aider des gens à travers le monde. Personne ne peut m'enlever ça.

Je l'ai déjà dit auparavant. Gagner un titre ne changera pas ma vie. Je suis heureux. Je suis un champion depuis la minute où je suis arrivé en NBA. J'ai grandi dans la rue, donc je suis un champion. Je n'ai pas à être un champion NBA. Je connais beaucoup de gens qui sont champions NBA qui sont malheureux, n'ont rien fait pour leur communauté, ni pour qui que ce soit dans le monde. Ce que je vais laisser en héritage, ce n'est pas ce que j'ai fait sur le terrain de basket. Je ne vais pas jouer au basket jusqu'à la fin de mes jours. Mon héritage, c'est ce que je fais en dehors du terrain, combien de personnes je vais toucher et inspirer tout au long du chemin. C'est pour ça que je ferme les yeux et que je continue d'avancer, parce que je ne peux pas laisser le négatif s'infiltrer. Honnêtement, c'est comme ça depuis le début de ma carrière. Aucun autre joueur n'est aussi constamment critiqué que moi. J'en retire du positif. De toute évidence, les gens parlent de moi. Ce que je fais est donc bien. C'est comme ça que je le ressens".

Ne vous attendez donc pas à voir Russell Westbrook chercher à gratter une bague quelque part en fin de carrière dans un rôle de figurant. Sa priorité n'est pas la conquête d'une bague, mais bien de continuer à faire parler de lui en des termes extraordinaires au sens littéral du terme.