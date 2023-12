Malgré la défaite cette nuit contre l'Oklahoma City Thunder (115-134), les Los Angeles Clippers ont trouvé la bonne formule sur les dernières semaines. En sortie de banc, Russell Westbrook dispose d'un impact positif. Des deux côtés du parquet.

Et justement, le meneur californien aimerait recevoir de la reconnaissance pour son apport défensif. Au cours de sa carrière, l'ex-joueur des Houston Rockets n'a jamais figuré dans une All-NBA Defensive Team.

Dès maintenant, Westbrook a commencé sa campagne.

"Il n'y a pas beaucoup de gars qui défendent mieux que moi. Il faut rester honnête. Mais je laisserai les chiffres parler d'eux-mêmes. Je vous laisse en parler. Il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent mieux ce poste dans toute la ligue, honnêtement.

Si une sélection au sein d'une All-NBA Defensive Team serait une validation ? Je n'en ai pas besoin. Mais malheureusement je n'en ai pas eu parce que, je ne sais pas, mais je l'ai mérité à un moment ou à un autre de ma carrière.

Mais si c'est ce qui se passe cette année, je serais reconnaissant et heureux que cela se produise. Je vais continuer à me battre comme un fou tous les soirs et je laisserai les choses se faire d'elles-mêmes", a ainsi confié Russell Westbrook pour The Athletic.

A lui de réaliser de grosses performances avec les Clippers pour s'attirer des votes.

